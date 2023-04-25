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Son dakika: MSB duyurdu! 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

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#Milli Savunma Bakanlığı#MSB#PKK
Son dakika: MSB duyurdu 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 18:42

Milli Savunma Bakanlığı, Çaldıran - Van hudut hattında 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık veren 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sızma girişiminde bulunan teröristlere geçit yok! Çaldıran/Van hudut hattında 'Teslim ol!' çağrılarına ateşle karşılık veren 2 PKK’lı terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirildi. Teröristler için tek kurtuluş, Türk adaletine teslim olmaktır."

 

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#Milli Savunma Bakanlığı#MSB#PKK

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