Son dakika: MSB duyurdu! 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Sızma girişiminde bulunan teröristlere geçit yok! Çaldıran/Van hudut hattında 'Teslim ol!' çağrılarına ateşle karşılık veren 2 PKK’lı terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirildi. Teröristler için tek kurtuluş, Türk adaletine teslim olmaktır."
Sızma girişiminde bulunan teröristlere geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 25, 2023
Çaldıran/Van hudut hattında “Teslim ol!” çağrılarına ateşle karşılık veren 2 PKK’lı terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirildi.
Teröristler için tek kurtuluş, Türk adaletine teslim olmaktır.… pic.twitter.com/WgGe9vRLp8