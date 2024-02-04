Son dakika... MSB duyurdu: 2 PKK’lı terörist teslim oldu

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Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu.
Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/5d20lnhc2e— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 4, 2024