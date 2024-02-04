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Son dakika... MSB duyurdu: 2 PKK’lı terörist teslim oldu

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#Millî Savunma Bakanlığı#PKK#Teslim Olan Teröristler
Son dakika... MSB duyurdu: 2 PKK’lı terörist teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2024 18:13

Son dakika haberi... Millî Savunma Bakanlığı, 2 PKK’lı teröristin Habur'da Hudut Karakolu'na teslim olduğunu açıkladı.

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Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu.

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#Millî Savunma Bakanlığı#PKK#Teslim Olan Teröristler

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