Son dakika... MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
Şehitlerimiz için hesap sormaya, kalleşçe saldırının bedelini ödetmeye devam ediyoruz.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK’lı teröristi daha ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi. Bölgede operasyonlarımız etkili şekilde sürüyor.
Şehitlerimiz için hesap sormaya, kalleşçe saldırının bedelini ödetmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 10, 2021
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK’lı teröristi daha ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi. Bölgede operasyonlarımız etkili şekilde sürüyor. pic.twitter.com/5WXr0W585S