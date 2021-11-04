Son dakika... MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya darbe vurmaya devam ediyor.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya darbe vurmaya devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 4, 2021
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/ZKJYGKnH3P