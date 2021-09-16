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Son dakika... MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

#MSB#Milli Savunma Bakanlığı#PKK
Son dakika... MSB duyurdu 2 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya darbe vurmaya devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Mehmetçiklerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

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#MSB#Milli Savunma Bakanlığı#PKK