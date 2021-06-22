Son dakika: MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşım:
İnlerine girmeye devam ediyoruz!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde icra ettiği Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
İnlerine girmeye devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 22, 2021
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde icra ettiği Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/tLhPyX3REE