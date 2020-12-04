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Haber Giriş: 04.12.2020 - 16:48 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika... MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.





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