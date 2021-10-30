Son dakika: MSB duyurdu! 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Kahraman Komandolarımızın operasyonu ile etkisiz hâle getirildi.
Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Kahraman Komandolarımızın operasyonu ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/sFRf73iVRa— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 30, 2021
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