DHA
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Son dakika... MSB duyurdu: 2 DEAŞ'lı terörist sınırda yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Mardin'de Suriye'den yasadışı şekilde Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si terör örgütü DEAŞ mensubu 3 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada ''Mardin’de görev yapan hudut personelimiz, Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 3 şahsı yakaladı. Mardin İl Jandarma Komutanlığına teslim edilen şahıslardan 2’sinin Suriye’de DEAŞ terör örgütü mensubu olarak silahlı faaliyette bulunan terörist olduğu belirlendi'' denildi.