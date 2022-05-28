Son dakika... MSB duyurdu: 18 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde!

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist daha SİHA’larımızın operasyonu ile etkisiz hâle getirildi.

Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!