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Son dakika... MSB duyurdu: 18 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

#Milli Savunma Bakanlığı#Pençe Kilit#PKK

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde!

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist daha SİHA’larımızın operasyonu ile etkisiz hâle getirildi.

Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!

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#Milli Savunma Bakanlığı#Pençe Kilit#PKK

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