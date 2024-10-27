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Son dakika... MSB duyurdu: 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#Operasyon#MSB#PKK/YPG
Son dakika... MSB duyurdu: 15 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2024 11:08

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 15 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

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#Operasyon#MSB#PKK/YPG

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