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Son dakika... MSB duyurdu! 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan harekatı bölgesinde 13 teröristin tespit edildiği belirtildi.
Söz konusu teröristlerin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.