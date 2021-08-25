Son dakika... MSB duyurdu! 11'i FETÖ'cü 17 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişinin yakalandığını ve şahıslardan 11’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu açıkladı.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 11’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 11’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. #MSB #TSK pic.twitter.com/CgZm2iz7E5— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 25, 2021