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GeriGündem Son dakika... MSB duyurdu: 11 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
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Haber Giriş: 07.12.2020 - 09:26 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB duyurdu: 11 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Zap bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

Irak kuzeyi Haftanin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.

En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!

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