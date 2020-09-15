Son dakika haberler: MSB bu görüntülerle paylaştı! PKK'ya ağır darbe...
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz! pic.twitter.com/PeoA2HL60T— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 15, 2020
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