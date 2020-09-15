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Haber Giriş: 15.09.2020 - 11:36 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: MSB bu görüntülerle paylaştı! PKK'ya ağır darbe...

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Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!

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