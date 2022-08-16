Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sınırda 108 göçmen kurtarıldı, Yunan askeri bir kişiyi öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Edirne#Kaçak Göçmen
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 12:20

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Edirne sınırında devriye görevi yapan askerlerin Yunanistan tarafından kötü muameleye maruz kalan 108 göçmeni kurtardığı belirtildi. MSB'den yapılan açıklamada "Göçmenler, Yunan askerlerinin darbesiyle bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti" ifadelerini belirtti.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Edirne sınırında devriye göreve yapan Mehmetçiklerimiz, 12 Ağustos'ta aralarında bir erkek cesedinin de bulunduğu 108 düzensiz göçmene ulaştı. Kurtarılan göçmenler sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye sevk edilirken hayatını kaybeden göçmenin naaşı ise otopsi işlemleri için Edirne Adli Tıp Kurumuna teslim edildi.

Göçmenlerle yapılan mülakatta ölen kişinin Yunan askerlerinin darbesi sonucu kafasını yere çarparak hayatını kaybettiği belirlendi. Göçmenler dört gün boyunca aç ve susuz bırakıldıklarını, paralarına, telefonlarına ve yanlarındaki her şeye el konulduğunu, sınır dışı edilmeye zorlandıkları esnada kötü muameleyi maruz kaldıklarını anlattı.

Yakalandıkları günden itibaren hapishanede tutulduklarını söyleyen göçmenler, Yunan birliklerinin elinde aynı durumda yüzlerce kişinin hâlen yaşam mücadelesi verdiğini belirtti."

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#Edirne#Kaçak Göçmen

BAKMADAN GEÇME!

Depremin ardından 23 yıl: Marmarada süre azaldı mı Başka hangi bölgelerde büyük depremler bekleniyor

Depremin ardından 23 yıl: Marmara'da süre azaldı mı? Başka hangi bölgelerde büyük depremler bekleniyor?

#Deprem
8 uzman 1 soru Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi

8 uzman 1 soru! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

#Altın Fiyatları
Korona bitmeden yeni virüs... Dr. Zhu Fengden flaş Langya açıklaması

Korona bitmeden yeni virüs... Dr. Zhu Feng'den flaş Langya açıklaması

#Langya Virüsü

BAKMADAN GEÇME!

Depremin ardından 23 yıl: Marmarada süre azaldı mı Başka hangi bölgelerde büyük depremler bekleniyor

Depremin ardından 23 yıl: Marmara'da süre azaldı mı? Başka hangi bölgelerde büyük depremler bekleniyor?

#Deprem
8 uzman 1 soru Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi

8 uzman 1 soru! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

#Altın Fiyatları
Korona bitmeden yeni virüs... Dr. Zhu Fengden flaş Langya açıklaması

Korona bitmeden yeni virüs... Dr. Zhu Feng'den flaş Langya açıklaması

#Langya Virüsü