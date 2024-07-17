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MSB duyurdu: 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#Operasyon#Terörist#MSB
MSB duyurdu: 10 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 13:54

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesindeki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesindeki 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"

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#Operasyon#Terörist#MSB

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