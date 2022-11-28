Son dakika! MSB duyurdu: Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı'nda yaralanan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit’in şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 27 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 28 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

ŞEHİT ATEŞİ İSTANBUL'A DÜŞTÜ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit, PKK’ya yönelik devam eden Pençe Kılıç Operasyonu bölgesinde girdiği çatışmada ağır yaralanmıştı. Halil İbrahim Yiğit’in şehit olduğu öğrenildi. Şehidin İstanbul'da Arnavutköy Anadolu Mahallesi’ndeki evi Türk bayrakları ile donatıldı. Şehit haberini alan Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu taziye için şehidin evine geldi.

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Şehidin nişanlı olduğu ve temmuz ayında düğününün olacağı öğrenildi. Şehidin naaşı çarşamba günü düzenlenecek törenle Edirnekapı Şehitliği’ne defnedilecek.

ŞEHİDİN ANNELER GÜNÜ’NDE ÇEKTİĞİ VİDEO ORTAYA ÇIKTI: "BİZİMKİ BİTMEZ BİR SEVGİ ANNEM”



Şehit Yiğit’ten geriye Anneler Günü'nde annesi için hazırladığı video kaldı. Videoda annesine seslenen şehidin, “Dün, bugün ve yarın hep seni sevdim. Daima seni seveceğim. Bizimki bitmez bir sevgi annem. Anneler günün kutlu olsun. En büyük asker bizim asker diye vatan ocağına beni gönderen annem en büyük anne sensin” ifadeleri yer aldı.