Son dakika: MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Pençe Hareket alanında, 28 Eylül 2020 tarihinde, teröristler tarafından tuzaklanmış bir mühimmatın patlaması sonucunda, 1 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.



Açıklamada, şehide Allah’tan rahmet, ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı dilekleri iletildi.

MARDİN’E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

IRAK’ın kuzeyi Pençe Hareket bölgesinde, teröristler tarafından tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu yaralanan Uzman Çavuş Serdar Temelli, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Temelli’nin acı haberi Mardin’in Derik ilçesi kırsal Bozbayır Mahallesinde bulunan ailesini yasa boğdu.

Irak’ın Kuzeyi Pençe Harekat bölgesinde teröristler tarafından tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu yaralanan Uzman Çavuş Serdar Temelli kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehidin acı haberi, Mardinin Derik ilçesi kırsal Bozbayır Mahallesinde yaşayan ailesine Kaymakam Hicabi Aytemür, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Torun ve İlçe Emniyet Müdürü Alper Tolga Evci tarafından verildi. Bekar olan şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, babası Ahmet Temelli ve annesi Adile Temelliyi yetkililer teskin etmeye çalıştı. Acı haberi duyan yakınları ve komşuları eve taziyeye gelirken, anne Adule Temelli, Kürtçe ağıtlar yaktı.

Şehit Serdar Temellinin cenazesi yarın Bozbayır Mahallesine getirilerek, düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.