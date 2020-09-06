Son dakika... MSB Akdeniz FÄ±rtÄ±nasÄ± tatbikatÄ±ndan yeni gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ paylaÅŸtÄ±

Son dakika... MSB Akdeniz FÄ±rtÄ±nasÄ± tatbikatÄ±ndan yeni görüntü paylaÅŸtÄ±
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Akdeniz'de TÃ¼rkiye ve KKTC arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen Akdeniz FÄ±rtÄ±nasÄ±'na iliÅŸkin yeni gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri paylaÅŸtÄ±.
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±:
Her yÄ±l planlÄ± olarak icra edilen Åžehit YÃ¼zbaÅŸÄ± Cengiz TOPEL Akdeniz FÄ±rtÄ±nasÄ± TatbikatÄ±; TÃ¼rkiye ve Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyetiâ€™nin katÄ±lÄ±mÄ±yla sÃ¼rÃ¼yor. 10 EylÃ¼l 2020 tarihine kadar sÃ¼recek olan tatbikat Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyetiâ€™nde icra ediliyor.
Tatbikatta; KÄ±brÄ±s TÃ¼rk BarÄ±ÅŸ Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± ile Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti GÃ¼venlik Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± eÄŸitim, iÅŸ birliÄŸi ve birlikte Ã§alÄ±ÅŸabilirliÄŸi geliÅŸtirmek amaÃ§lanÄ±yor.
Tatbikat, TÃ¼rkiyeâ€™den Hava, Deniz ve Kara HavacÄ±lÄ±k unsurlarÄ±nÄ±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla; Hava HÃ¼cum, Muharebe Arama Kurtarma HarekÃ¢tÄ± TatbikatÄ± ve eÅŸ zamanlÄ± Tabur GÃ¶rev Kuvveti TatbikatlarÄ± ÅŸeklinde, BirleÅŸik, MÃ¼ÅŸterek ve Fiili olarak icra ediliyor.
Ãœlkemizin yerli ve milli olarak geliÅŸtirdiÄŸi silah sistemleri ve mÃ¼himmatlarÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tatbikat planlandÄ±ÄŸÄ± gibi baÅŸarÄ±yla devam ediyor.
TÃ¼rkiye ve Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyetiâ€™nin katÄ±lÄ±mÄ±yla her yÄ±l planlÄ± olarak icra edilen ve 10 EylÃ¼lâ€™e kadar sÃ¼recek olan Åžehit YÃ¼zbaÅŸÄ± Cengiz TOPEL Akdeniz FÄ±rtÄ±nasÄ±-2020 TatbikatÄ± baÅŸarÄ±yla devam ediyor.https://t.co/E8ILcKnMfm#MSB #TSK pic.twitter.com/EYKjODHyJbâ€” T.C. MillÃ® Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (@tcsavunma) September 6, 2020
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