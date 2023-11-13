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Son dakika! MSB açıkladı: Türkiye ile Yunanistan arasında "İletişim Noktası" kuruluyor

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#Milli Savunma Bakanlığı#Yunanistan#Türkiye
Son dakika MSB açıkladı: Türkiye ile Yunanistan arasında İletişim Noktası kuruluyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2023 20:20

Son dakika haberi... Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Yunan heyetleri arasında Ankara'da gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemler toplantısında iki ülke arasında "İletişim Noktası" mekanizması kurulmasına karar verildiğini açıkladı.

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Yunanistan ile Güven Artırıcı Önlemler Toplantısına ilişkin Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki ülke arasında "İletişim Noktası" mekanizması kurulacağı ifade edildi. 

Bakanlık'tan yapılan açıklama, "Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Arttırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısının yeni turu 13 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşmiştir. Toplantı Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde yapılmıştır. Her iki heyet de büyükelçiler ve yüksek rütbeli askerler ile sivil yetkililerden oluşmuştur.

Toplantıda her iki taraf, yetkili makam onayını müteakip önceden mutabık kalınan GAÖ'lerin 2024 yılı boyunca yeniden hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya varmıştır. Söz konusu toplantı olumlu bir havada gerçekleşmiştir. Her iki taraf ayrıca temasta kalmak ve üzerinde mutabık kalınan GAÖ'lerin uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla bir İletişim Noktası (Point of Contact) Mekanizması kurmaya karar vermiştir. Bir sonraki toplantı Yunanistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi. 

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#Milli Savunma Bakanlığı#Yunanistan#Türkiye

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