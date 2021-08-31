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Son dakika: MSB açıkladı! Sınırda yakalandılar
Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 'Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. ' açıklamasında buludu.
MSB'den gelen açıklama şu şekilde:
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.