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Haber Giriş: 31.08.2021 - 12:56 | Son Güncelleme:

Son dakika: MSB açıkladı! Sınırda yakalandılar

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Son dakika: MSB açıkladı! Sınırda yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 'Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. ' açıklamasında buludu.

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:

Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Son dakika: MSB açıkladı Sınırda yakalandılar


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