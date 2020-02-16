Haber Giriş: 16.02.2020 - 11:35,
Son dakika... MSB açıkladı: Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta, terör örgütünün 'saldırı ve sabotaj birimi sorumlusu'nun da arasında olduğu 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ''Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen ve aralarında Harun kod adlı 'saldırı ve sabotaj birim sorumlusunun da bulunduğu 8 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
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