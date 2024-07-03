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Son dakika... MSB açıkladı! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 37 terör hedefi imha edildi

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#MSB#Kuzey Irak#Hava Harekatı
Son dakika... MSB açıkladı Irakın kuzeyine hava harekatı: 37 terör hedefi imha edildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 22:47

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında 37 terör hedefinin imha edildiğini duyurdu.

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MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güven- lik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 3 Temmuz 2024 tarihinde hava harekatı icra edilmiş, icra edilen hava harekatı ile bölücü terör örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 37 hedef imha edilmiştir” denildi.

Açıklamada, “İcra edilen bu hava harekatında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır” ifadeleri yer aldı.


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#MSB#Kuzey Irak#Hava Harekatı

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