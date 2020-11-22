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DHA
Haber Giriş: 22.11.2020 - 16:01 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB açıkladı: Etkisiz hale getirildiler

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Son dakika... MSB açıkladı: Etkisiz hale getirildiler
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığında olan 2 terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

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