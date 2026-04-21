Son dakika.... MSB açıkladı: Ankara'da ağır nakliye helikopteri kaza kırıma uğradı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2026 23:26

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'da Kara Havacılık Komutanlığı'na ait bir CH-47 ağır nakliye helikopterinin kaza kırıma uğradığını açıkladı. Açıklamada, "Personelimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. 

Kara Havacılık Komutanlığımıza ait bir CH-47 Ağır Nakliye Helikopterimiz, eğitim uçuşu icra ettiği Ankara/Temelli bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Personelimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir.

“TÜM YÖNLERİYLE VE TİTİZLİKLE İNCELENECEKTİR”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Temelli'de, eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Kara Havacılık Komutanlığına ait CH-47 ağır nakliye helikopterindeki personele ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Silahlı Kuvvetlerimize ve kazadan sağ kurtulan personelimize geçmiş olsun. Yaşanan kazanın nedeni tüm yönleriyle ve titizlikle incelenecektir." ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara Temelli'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikoptere ilişkin, "Personelimizin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup, sürece ilişkin incelemeler ilgili teknik ekipler tarafından titizlikle yürütülmektedir." açıklamasında bulundu.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kara Havacılık Komutanlığımıza ait bir nakliye helikopterinin Ankara Temelli bölgesinde icra edilen eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığını üzüntüyle öğrendim. Meydana gelen kazada personelimizin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup, sürece ilişkin incelemeler ilgili teknik ekipler tarafından titizlikle yürütülmektedir. Konuya ilişkin kamuoyunda yer alabilecek teyitsiz ve dezenformasyon içeren bilgilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Aziz milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

