Son Güncelleme:
Son dakika: MSB açıkladı! 8 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 'Avaşin bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.' açıklamasında bulundu.
MSB'den gelen açıklama şu şekilde:
Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir ediyor, teröristlere kaçacak delik bırakmıyoruz.
Avaşin bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara