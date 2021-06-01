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Haber Giriş: 01.06.2021 - 13:12 | Son Güncelleme:

Son dakika: MSB açıkladı! 8 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika: MSB açıkladı! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 'Avaşin bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.' açıklamasında bulundu.

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:

Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir ediyor, teröristlere kaçacak delik bırakmıyoruz.

Avaşin bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

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