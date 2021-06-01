Son dakika: MSB açıkladı! 8 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:



Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir ediyor, teröristlere kaçacak delik bırakmıyoruz.



Avaşin bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara