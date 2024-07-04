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Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: Pençe Kilit'te bir asker şehit oldu

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#MSB#Pençe Kilit#Şehit
Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: Pençe Kilitte bir asker şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 21:39

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe Kilit bölgesindeki saldırıda Uzman Çavuş Cebrail Acar şehit oldu, 2 terörist öldürüldü" açıklamasını yaptı.

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Milli Savunma Bakanlığı, bugün Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta İstihkam Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın şehit olduğunu duyurdu.

Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: Pençe Kilitte bir asker şehit oldu

Açıklamada, temas sırasında 2 teröristin etkisiz hale geldiği belirtilerek, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

 

KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Acı haber Konya'nın Ereğli ilçesi Cahı Mahallesi'nde oturan anne Yüksel ve baba Cevat Acar ile aynı sokakta oturan eşi Hanife Acar’ı verildi.

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Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: Pençe Kilitte bir asker şehit oldu

Baba evine Türk bayrağı asılırken, yakınları eve taziyeye geldi. 2 çocuk babası şehit Acar'ın, cenazesinin yarın defnedilmesi bekleniyor.

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#MSB#Pençe Kilit#Şehit

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