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Son dakika... MSB acı haberi duyurdu! Pençe Kilit Operasyonu'nda İslam Sancak şehit oldu

#MSB#İslam Sancak#Pençe Kilit Operasyonu
Son dakika... MSB acı haberi duyurdu Pençe Kilit Operasyonunda İslam Sancak şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe - Kilit Operasyon bölgesinde dün teröristlerle çıkan çatışmada piyade uzman çavuş İslam Sancak'ın şehit olduğunu açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 29 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşılan mesajda, "Kahraman silah arkadaşımız, 29 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensuplarına adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadeleri yer aldı.

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Son dakika... MSB acı haberi duyurdu Pençe Kilit Operasyonunda İslam Sancak şehit oldu

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#MSB#İslam Sancak#Pençe Kilit Operasyonu

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