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Son dakika... MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 şehit, 4 yaralı

#Pençe-Kilit#Şehit#Operasyon
Son dakika... MSB acı haberi duyurdu Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 şehit, 4 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 26 Nisan 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan roketatar saldırısında kahraman silah arkadaşımız İs.Söz. Er Yunus Kalkan şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır" açıklamasını yaptı.

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Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 26 Nisan 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan roketatar saldırısında kahraman silah arkadaşımız sözleşmeli er Yunus Kalkan şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denildi.

Son dakika... MSB acı haberi duyurdu Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 şehit, 4 yaralı

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ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

'Pençe-Kilit Operasyonu' kapsamında Irak'ın kuzeyine intikal eden birliklere, saat 06.30 sıralarında teröristlerce gerçekleştirilen roketatarlı saldırıda, Sözleşmeli Piyade Er Yunus Kalkan şehit oldu. Şehit Kalkan'ın acı haberi, Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin Çamaltı Mahallesi'ndeki evine Türk bayrakları da asıldı. Şehit Yunus Kalkan'ın cenazesi, öğle vakti kılınacak namazın ardından Yayladağı Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kalkan ailesinde 4 kardeşten 1'i olan şehidin bekar olduğu öğrenildi.

Son dakika... MSB acı haberi duyurdu Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 şehit, 4 yaralı

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#Pençe-Kilit#Şehit#Operasyon

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