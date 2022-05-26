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Son dakika... MSB acı haberi duyurdu! Pençe Kilit Operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu

#Şehit#MSB#Pençe Kilit
Son dakika... MSB acı haberi duyurdu Pençe Kilit Operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerin açtığı ateşte Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in şehit olduğunu açıkladı.

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 26 Mayıs 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Mehmet Meral şehit olmuştur.

Son dakika... MSB acı haberi duyurdu Pençe Kilit Operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu

 

YOZGAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in şehadet haberi, Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Küçüktaşlık köyündeki ailesine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan baba Faruk ve anne Şekire Meral, gözyaşı döktü. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit yakınları da belediye ekiplerince kurulan çadırda aileye taziyede bulundu.

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Son dakika... MSB acı haberi duyurdu Pençe Kilit Operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu

Şehit Mehmet Meral'in 4 kız kardeşinin bulunduğu ve evin tek oğlu olduğu belirtildi. Şehidin cenazesi, ikindi vakti köy mezarlığında toprağa verilecek.

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#Şehit#MSB#Pençe Kilit

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