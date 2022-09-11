Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 2 şehit, 4 yaralı

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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 11 Eylül 2022 tarihinde arama tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ve Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

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BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu ve şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşılan mesajda Akar, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 11 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

NİĞDE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun (26) acı haberi, Niğde'nin Değirmenli beldesi Yukarı Mahallesi'ndeki ailesine ulaştı. Bekar olduğu öğrenilen şehit Borlu'nun babaevinin bulunduğu sokak, Türk bayrakları ile donatıldı.