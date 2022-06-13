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Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde bir şehit

#MSB#Şehit#Ramazan Gök
Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde bir şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün (28) taciz ateşi sonucu şehit olduğunu açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "13 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Ramazan Gök şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Ramazan Gök için taziye mesajı yayımladı.

Akar'ın taziye mesajı, bakanlığın Twitter hesabı üzerinden yayımlandı. Şehit askerin fotoğrafının yer aldığı mesajda, "Kahraman silah arkadaşımız, 13 Haziran 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

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Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde bir şehit

TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün acı haberi, Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Tosunlar köyünde oturan ailesine ulaştı. Zarife ve Zühtü Gök çiftinin 5 çocuğunun üçüncüsü ve bekar olan Gök'ün ailesine acı haberi askeri yetkililer verdi. Şehadet haberini alan şehidin ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, çok sayıda kişi, taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün cenazesi yarın köyde düzenlenecek olan törenle toprağa verilecek.

Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde bir şehit

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#MSB#Şehit#Ramazan Gök

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