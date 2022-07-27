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Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

#Şehit#MSB#Cüneyt Taşyürek
Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe 1-2 Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyetleri esnasında El Yapımı Patlayıcı'nın (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek'in kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pençe 1-2 Harekat bölgesinde 26 Temmuz 2022 tarihinde arama tarama faaliyeti esnasında EYP patlaması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Taşyürek için taziye mesajı yayımladı. Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 27 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesi ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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#Şehit#MSB#Cüneyt Taşyürek

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