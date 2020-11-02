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Haber Giriş: 02.11.2020 - 11:17 | Son Güncelleme:

Son dakika: MSB, 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

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Son dakika: MSB, 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
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MSB, ''Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Barış Pınarı bölgesinde 7, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.'' açıklamsında bulundu.

MSB, ''Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Barış Pınarı bölgesinde 7, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.'' açıklamsında bulundu.

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