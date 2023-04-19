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Son dakika... MSB: 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Gara#PKK
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 11:24

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Durmadan yorulmadan inlerini başlarına yıkmaya devam!

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!"

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#MSB#Gara#PKK

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