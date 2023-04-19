Son dakika... MSB: 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Durmadan yorulmadan inlerini başlarına yıkmaya devam!
Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!"
Durmadan yorulmadan inlerini başlarına yıkmaya devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 19, 2023
Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/JwLn7t9PmU