Son dakika: MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı(MSB), "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.
MSB'den gelen açıklama şu şekilde:
Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Kahraman Komandolarımız, huzur ve güven ortamını bozmak için sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hâle getirdi.
Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Kahraman Komandolarımız, huzur ve güven ortamını bozmak için sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/uTk1aMrn5F— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 4, 2021
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