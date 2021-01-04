Son dakika: MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:



Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Kahraman Komandolarımız, huzur ve güven ortamını bozmak için sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hâle getirdi.

Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Kahraman Komandolarımız, huzur ve güven ortamını bozmak için sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/uTk1aMrn5F — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 4, 2021