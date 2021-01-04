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Haber Giriş: 04.01.2021 - 10:50 | Son Güncelleme:

Son dakika: MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika: MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı(MSB), "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:

Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Kahraman Komandolarımız, huzur ve güven ortamını bozmak için sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hâle getirdi.

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