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Son dakika... MSB: 30 terörist etkisiz hale getirildi

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#Operasyon#Terörist#MSB
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 16:37

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Güçlüyüz, kararlıyız! Dün gece (24 Ekim) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'daki 34 terör hedefine yönelik gerçekleştirilen hava harekâtlarında, ilk belirlemelere göre 30 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz!"

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#Operasyon#Terörist#MSB

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