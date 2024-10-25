Son dakika... MSB: 30 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Güçlüyüz, kararlıyız! Dün gece (24 Ekim) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'daki 34 terör hedefine yönelik gerçekleştirilen hava harekâtlarında, ilk belirlemelere göre 30 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz!"
Güçlüyüz, kararlıyız! 🇹🇷— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 25, 2024
Dün gece (24 Ekim) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'daki 34 terör hedefine yönelik gerçekleştirilen hava harekâtlarında, ilk belirlemelere göre 30 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam… pic.twitter.com/mKjyiRbzma