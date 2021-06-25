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Son dakika... MSB: 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi
Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 'Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde bir, Hakurk bölgesinde iki olmak üzere toplam 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.' açıklamasında bulundu.
MSB'den gelen açıklama şu şekilde:
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor.
Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde bir, Hakurk bölgesinde iki olmak üzere toplam 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.