Son dakika! MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Ansızın vurmaya devam!
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürecek!"
Ansızın vurmaya devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 21, 2021
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürecek! #MSB #TSK pic.twitter.com/ZgjzHT2Cjp
7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi
Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var...
Podyumda talihsiz kaza: Bileğimi kırabilirdim
Aşılamanın faydası: Vaka çok, hasta az
Tüm genç kızları ve ailelerini ilgilendiriyor... Facebook ve Instagram bizden neyi sakladı?