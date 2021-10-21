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Son dakika! MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

#Milli Savunma Bakanlığı#Kuzey Irak#Operasyon
Son dakika MSB: 2 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ansızın vurmaya devam!

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürecek!"

 

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