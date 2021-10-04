Son dakika! MSB: 2 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 şahıs, Hatay'da görev yapan hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede söz konusu şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.