Son dakika! MSB: 2 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 şahıs, Hatay'da görev yapan hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede söz konusu şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 şahıs, Hatay'da görev yapan hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede söz konusu şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/0h2SAxxv5Z— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 4, 2021