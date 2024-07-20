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Son dakika... MSB: 19 terörist etkisiz hale getirildi

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#Operasyon#MSB#Terörist
Son dakika... MSB: 19 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2024 12:47

Mili Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 19 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Asos bölgesinde tespit ettiği 15 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!"

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#Operasyon#MSB#Terörist

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