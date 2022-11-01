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Son dakika... MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: PKK'nın sözde sabotaj sorumlusu etkisiz!

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#MİT#Operasyon#PKK
Son dakika... MİTten Suriyede nokta operasyon: PKKnın sözde sabotaj sorumlusu etkisiz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 09:40

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu "Serdem Pir-Serhat Harun" kod adlı Ersin Şahin'i, Suriye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Suriye sınır hattında güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda silahlı ve bombalı eylemin talimatını veren Serdem Pir-Serhat Harun kod adlı Ersin Şahin, eylem planlaması maksadıyla bulunduğu sınır hattında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından etkisiz hale getirildi.

Ersin Şahin, 2014 yılında PKK’ya katılmadan önce örgütün şehir yapılanması YDG-H bünyesinde faaliyet yürüttü ve çok sayıda gencin örgüte katılması için çalıştı. Anılan kırsal kadrolara katılması akabinde yurtiçinde Diyarbakır ve Şırnak kırsalında sonrasında da Irak kırsalında silahlı faaliyet gösterdi.

2017’de Suriye’ye geçerek YPG bünyesinde faaliyet göstermeye başlayan Ersin Şahin, Suriye/Haseke’de sabotaj eğitimi alması sonrası Suriye/Derik’te Sabotaj Taburu Sorumlusu olarak görevlendirildi.

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Sınır hattında Türkiye'ye yönelik operasyonları koordine eden, Suriye’den Türkiye’ye bombalı eylem yapmak amaçlı gönderilecek olan örgüt unsurlarının seçimi, donatılması ve eğitimi yönünde faaliyet gösteren, Suriye-Türkiye sınır hattında, örgütün istihbarat unsurları ile eşgüdüm halinde çalışarak, sabotaj, saldırı, sızma ve aktarım tarzı çalışmaların organizasyonunda yönlendirici olarak görev alan Ersin Şahin’in etkisiz hale gelmesinin Türkiye’ye dönük eylem planlamalarına önemli bir darbe vuracağı değerlendiriliyor.

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#MİT#Operasyon#PKK

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