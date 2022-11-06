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Son dakika... MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Ayn İsa sözde eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

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#MİT#Suriye#Ayn İsa
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 10:43

MİT, Suriye'de PKK/YPG'nin sözde eyalet sorumlusu "Azad" kod adlı terörist Kays Berho Sulayva'yı etkisiz hale getirdi.

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2013 yılından terör örgütü PKK'ya katılan terörist Sulayva, önce Irak'ın Sincar daha sonra Suriye'nin Tel Tamir bölgesinde terörist faaliyetlerde bulundu. Sulayva, Suriye'nin Haseke bölgesinde ağır silah sorumlusu olarak faaliyet gösterdikten sonra 2017'de tekrar Rasulayn-Tel Tamir bölgesinde görevlendirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce 2019'da gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda güvenlik güçlerine yönelik terör eylemlerini organize eden Sulayva, MİT tarafından takibe alındı.

Ayn İsa'da üst üste gerçekleştiren operasyonlarda örgüt yöneticilerinin etkisiz hale getirilmesinin ardından bu bölgede görevlendirilen terörist Sulayva, MİT tarafından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Son dakika... MİTten Suriyede nokta operasyon Ayn İsa sözde eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

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