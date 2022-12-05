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Son dakika... MİT'ten Suriye'de kritik operasyon! Siham Mislih etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#MİT#Suriye#Siham Mislih
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 09:33

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'de düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde eyalet sorumlusu Siham Mislih etkisiz hale getirildi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT),Türkiye-Suriye sınır hattında güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin son bulması amacıyla PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten kadroların etkisiz hale getirilmesi çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda son olarak PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlularından 'Mizgin Kobani' kod adlı Siham Mislih, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

Mislih'in, Barış Pınarı Harekat bölgesinde görevli güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ettiği ve kendisine bağlı unsurlarla doğrudan sabotaj eylemlerine katıldığı belirtildi. Eylemleri azmettirdiği tespit edilen Mislih, MİT tarafından hedef listesine alındı. Silam Mislih, Ayn İsa'daki kaynaklar vasıtasıyla takibe alındı, hiçbir sivil unsurun bulunmadığı uygun yer tespit edildikten sonra MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon ile etkisiz hale getirildi.

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Son dakika... MİTten Suriyede kritik operasyon Siham Mislih etkisiz hale getirildi

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#MİT#Suriye#Siham Mislih

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