Son dakika... MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu: Barış Pınarı sözde alan sorumlusu dahil 5 terörist yakalandı

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MİT'in yerel güvenlik güçleriyle koordineli operasyonu sonucu Suriye'nin kuzeyinde, aralarında Barış Pınarı sözde alan sorumlusunun da olduğu 5 DEAŞ'lı terörist silah ve teçhizatlarıyla birlikte yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 'Abu Seyf Tadmuri/Abu Dücane' kod adli Muhammed Halid ALİ’nin Barış Pınarı Harekât

alanı sorumlusu olduğu ve Suriye’nin Çöl Bölgesinde faaliyet gösterdiği, 'Abu Ömer Korani' kod Muhammed Salih’in örgütün talimatı ile çeşitli baskın eylemlerine katıldığı, 'Abu İslam Salo' kod Halit Muhammed İsa El Hulu ve Abu Hasan Şami (K) Ali Hüseyin Ali’nin örgüt bünyesinde suikastçı olarak faaliyet gösterdiği, 'Abu Hamza' kod Şadi El Setem El Ali’nin Barış Pınarı Harekât alanındaki patlayıcı madde sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği

öğrenildi.

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