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MİT'ten Süleymaniye'de operasyon... Hüseyin Şibli etkisiz hale getirildi

#MİT#Irak#Süleymaniye
MİTten Süleymaniyede operasyon... Hüseyin Şibli etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK’nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli’yi Irak’ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi.

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MİT, terör örgütünün sözde Kandil yönetimi tarafından Irak'ta görevlendirilen sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı, 'Ferhat Derik' kod adlı Hüseyin Şibli'yi, Türkiye-Irak sınırından 275 kilometre uzakta gerçekleştirdiği operasyonla Süleymaniye/Kelar'da etkisiz hale getirdi.

Öte yandan MİT’in başarılı nokta operasyonuyla etkisiz hale getirilen terörist Şibli’nin, terör örgütü PKK’nın sözde Suriye yöneticilerinden 'Şahin Cilo' kod adlı teröristin sağ kolu olduğu ve Irak’ta görevlendirildiği öğrenildi.

Terörist Şibli’nin, Suriye’de bölge dışı üçüncü ülkeler ile kurduğu çıkar ağını Süleymaniye’nin güneyinde de sürdürmesi için görevlendirildiği ve burada adeta yeni bir terör yuvası oluşturmayı amaçladığı da öğrenildi.

Öte yandan edinilen bilgiye göre aslen Suriye kökenli olan terörist Şibli, terörist başı Öcalan’ın Suriye’de bulunduğu dönemde terör örgütü PKK’ya katıldı. 2004 yılında Halep kırsalında sözde sorumlu düzeyinde görevlendirilen terörist Şibli, daha sonra ise örgütün sözde liderlerini eğitmek özere Gara ve Kandil alanında görevlendirildi.

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MİTten Süleymaniyede operasyon... Hüseyin Şibli etkisiz hale getirildi

Terörist Şibli ayrıca 2014 yılında Suriye’de yaşanan siyasi otorite boşluğu ve üçüncü ülkelerin desteği ile terör örgütü PKK’nın kontrol sağladığı Resulayn, Derbesiye, Haseke, Tel Tamer ve Amude gibi yerleşim yerlerinin sorumlusu olarak terör örgütü PYD/YPG’nin sözde yürütme konseyi üyeliğine seçildi.

Bu dönemde terörist 'Şahin Cilo' kod adlı Ferhat Abdi Şahin’in en yakınındaki şahıs haline geldiği öğrenilen terörist Şibli’nin son olarak terör örgütünün sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı olarak görevlendirildiği öğrenildi.

MİTten Süleymaniyede operasyon... Hüseyin Şibli etkisiz hale getirildi

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#MİT#Irak#Süleymaniye

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