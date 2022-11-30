Son dakika... MİT'ten Sincar'da nokta operasyon! Fatma Onur etkisiz hale getirildi

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MİT, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da gerçekleştirdiği operasyonla terör örgütü PKK'nın istihbarat yapılanması içerisinde uzun yıllar sözde sorumlu seviyede faaliyet gösteren 'Kinda Maraş' kod adlı Fatma Onur'u etkisiz hale getirdi.

Fatma Onur, 1990'lı yıllarda terör örgütüne İngiltere'den katıldı. Örgütün silahlı kanadı içerisinde uzun yıllar görev yapan Fatma Onur, 2016 yılında örgütün sözde istihbarat yapılanması NLP içerisinde sorumlu seviyeye getirildi. Onur, örgüt mensuplarına istihbarat konulu eğitimler verdi. Irak ve Suriye'de örgütün sözde istihbarat sorumluları arasında yer alarak çeşitli faaliyetler yürüten Fatma Onur, özellikle Irak'ta Süleymaniye bölgesi ve kırsalında, güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen çok sayıda eylemden ötürü MİT'in hedef listesine girmişti.

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MİT ajanlarından oluşan özel ekip, 'Kinda Maraş' kod Fatma Onur’un faaliyetlerinin deşifresi için detaylı bir çalışma başlattı. MİT, Fatma Onur’un Kandil'den gizli bir görev kapsamında Sincar'a gönderildiği, Sincar'da istihbari faaliyetlerini gizlemek amacıyla finans sorumluluğuna getirildiğini tespit etti.

MİT, bölgedeki saha ajanları vasıtasıyla Fatma Onur’un yerini tespit etti. Ardından operasyon için harekete geçildi ve Sincar'da gerçekleştirilen nokta operasyonla Onur etkisiz hale getirildi.

Diğer yandan bölgedeki MİT kaynakları, istihbarat yapılanmasının tepe yöneticisinin etkisiz hale gelmesi ile birlikte terörö örgütü PKK'nın sorunlar yaşadığını belirledi.