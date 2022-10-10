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Son dakika... MİT'ten Sincar'da nokta operasyon: Çekdar Kaya yakalanarak Türkiye'ye getirildi

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#MİT#Sincar#Operasyon
Son dakika... MİTten Sincarda nokta operasyon: Çekdar Kaya yakalanarak Türkiyeye getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 09:48

MİT, Kuzey Irak/Sincar’da faaliyet yürüten PKK/KCK mensubu Çiyager Mamhuri kod adlı Çekdar Kaya’yı Türkiye’ye getirdi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Kuzey Irak/Sincar’da faaliyet yürüten PKK/KCK mensubu Çiyager Mamhuri Kod adlı Çekdar Kaya’yı Türkiye’ye getirdi.

Edinilen bilgiye göre Çekdar Kaya; PKK/KCK kırsal kadrolarına 2015’te katıldı. 2016’da Kuzey Irak/Gare bölgesinde faaliyet yürüttü. PKK tarafından 2017’de Sincar’da görevlendirilen Kaya, Sincar’da bulunduğu süre içerisinde PKK/KCK’nın Sincar/Hanesor’daki sözde birliğinde Keskin Nişancı olarak faaliyet gösterdi.

Son olarak terör örgütü PKK’nın sözde Sincar Lojistik sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

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