Son dakika... MİT'ten Sincar'da nokta operasyon! Bedirhan Abi etkisiz hale getirildi

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MİT'in Sincar'da düzenlediği operasyonun detaylarını CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan, canlı yayında anlattı:

"MİT, terör örgütü PKK'nın tugay sorumlularından bir tanesini daha etkisiz hale getirdi. Operasyon gerçekleştiği bölge oldukça kritik. Irak'ın Sincar bölgesinde gerçekleşti nokta operasyon. Bu bölge niçin önemli? Çünkü PKK'nın Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeyine güç aktarırken neredeyse bir basamak olarak kullandığı stratejik bir bölgede, Türkiye sınırına oldukçauzak bir noktada gerçekleşti bu operasyon."

